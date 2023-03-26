28 Mart Salı gününden itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatları, dövizdeki değişikliklerle birlikte değişmeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
İndirim, 27 Mart Pazartesi'yi 28 Mart Salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Şu an için akaryakıt ürünlerinen ortalama litre fiyatlarında benzin 20,95 lira, motorin 20,88 lira, lpg ise 11,84 lira.