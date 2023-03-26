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Şu an için akaryakıt ürünlerinen ortalama litre fiyatlarında benzin 20,95 lira, motorin 20,88 lira, lpg ise 11,84 lira.

İndirim, 27 Mart Pazartesi'yi 28 Mart Salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

28 Mart Salı gününden itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatları, dövizdeki değişikliklerle birlikte değişmeye devam ediyor.

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