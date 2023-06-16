Düzce'de berber, kuaför ve güzellik salonları sanatçı Ramazan Çelik'le eğlendi.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 2020 yılında pandeminin ardından 11 Mayıs'ta ilan edilen Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları günü Türkiye'de ilki Düzce'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kentteki kır bahçesinde yapılan organizasyonda Düzce ve çevre illerden katılan berber, kuaför ve meslek odasına bağlı üyeler sanatçı Ramazan Çelik'in seslendirdiği oyun havalarıyla gönüllerince eğlendi.

Federasyon Başkanı Bayram Karakaş, etkinliğe Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu olarak 108 bin kişi adına katıldığını belirterek, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.