Bursa’da berber ve kuaförler, çırak bulamamaktan şikayet ederken kuaför ve güzellik merkezi sayısının hızla artması da sıkıntıları beraberinde getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da berber ve kuaförlerin çırak ve kalfa konusundaki sıkıntıları ciddi boyuta ulaştı. Bursa’daki berber esnafı, çırak bulamamaktan şikayet ederek, “4+4+4 eğitim sistemi yüzünden çırak bulamıyoruz. Eskiden ilkokulu bitiren çocuk okumak istemezse bizde çırak olarak çalışır, askerden geldikten sonra imkanı olursa berber dükkanı açardı. Durumu yoksa, kalfa olarak berber dükkanında çalışırdı ama çırak ve kalfa konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmazdı. Bugün Bursa’daki berber dükkanlarına bakın, tek kişi çalışıyor, o da berber dükkanının sahibi. Çırak yok, kalfa yok. İleriki yıllarda insanların saçını kesecek berber bulunamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemini acilen değiştirmeli. Yoksa ne esnaf ne de zanaatkar kalmayacak ülkemizde. Esnaf odalarımız da sorunlarımıza çözüm aramak yerine başkancılık oynuyor. Sorunlarımıza çözüm olacak oda başkanı ve yönetimi istiyoruz.” diye tepkilerini dile getirdiler.

GÜZELLİK MERKEZLERİ KUAFÖRLERİ BİTİRDİ Mİ?

Aynı sorunlardan mustarip olan kuaförler de, çıraklık konusunda sorunlarının büyük olduğuna dikkat çekerek, “Çırak arıyoruz ama çocuk liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamazsa çırak olarak geliyor. O yaştan sonra ne kadar neyi öğrenebilir? Esnaflığı mı, yapılacak işi mi? Kuaför ustalık belgesi, bakkaldan ekmek alır gibi alınıyor. Bunun kriterleri olmalı. Çırak olarak giren bir kişi, 3 ay sonra kendisine kuaför dükkanı açmaya kalkıyor. Bursa’da kuaför sayısı son yıllarda yüzde 150 arttı. Bunun önüne neden geçilemiyor? Güzellik merkezleri adı altında her şey yapılıyor. Saç bakım, kesim, kaş alma gibi kuaför hizmetinin tamamı, hastanelerin yapması gereken yüz operasyonları, güzellik merkezlerinde yapılıyor. Hatta eczane gibi krem satıyorlar. Neden güzellik merkezleri denetlenmiyor? Bursa’da güzellik merkezi sayısı 2 bini geçti. Bu gidişe bir dur denilmeli. Güzellik merkezi adı altında kara para aklayanları da basından görüyoruz. Kuaförlük mesleği ayaklar altına alınmış durumda. Bu konuya yetkililer artık bir çözüm bulmalı.” ifadeleriyle sektördeki problemlere dikkat çekerek tepki gösterdiler.