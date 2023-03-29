Bu yıl iftar sofraları Aşevinden giden yemekler ile evlerde kuruluyor, Bergama’da ihtiyaç sahiplerinin sofrası şenleniyorİZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi Aşevi, günde 800 kişiye sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Ramazan Ayı’nda haftanın 7 günü kesintisiz yemek çıkarıldığını söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, aşevinde ocak başına geçerek pişirilen yemeklerin sefer taslarına konulmasına yardım etti.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 5 yıldızlı otel mutfağı konforuna kavuşturulan ve eski aşevindeki olumsuz şartlardan kurtulan Bergama Belediyesi yeni Aşevi açılışı ardından daha hijyenik koşullarda hizmet vermeye başladı.

Eski Tekstil Fabrikası içerisinde hizmet vermeye başlayan yeni Aşevinde her gün 800 kişiye 2 öğün ihtiyacını karşılayacak şekilde 1.600 öğün sıcak yemek çıkarıldığını söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Aşevimizin hijyenik mutfağında hazırlanan sıcak yemek menülerimiz sefer taslarına konularak gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evine kadar belediyemiz ekipleri ile her gün teslim ediliyor” dedi.