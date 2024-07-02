Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan Bergama Tiyatro Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi’nin paydaşlığında, Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle beşinci kez perde açmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan Bergama Tiyatro Festivali, 5. edisyonu ile 9-11 Ağustos tarihleri arasında Bergama'nın antik yapılardan sokaklarına uzanan taşların izinde, katılımcılarını yeni hikayelerin peşine düşmeye davet ediyor. Ulusal ve uluslararası tiyatro performanslarının yanı sıra panel ve atölye çalışmalarıyla da katılımcılarına kapsamlı bir deneyim alanı sunan festival programı her sene olduğu gibi bu yıl da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı) ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle hayata geçiriliyor.

Fibabanka ve Ateş Çelik sponsorluğunda BERaBER tarafından Bergama’nın tarihi, özel ve özgün mekanlarında beşinci kez hayat bulacak festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle sanat severe kapılarını açacak.

Bir araya gelmenin, tanışmanın ve yeni hikayeler paylaşmanın önemine dikkat çekmeyi bu sene de sürdürecek olan Bergama Tiyatro Festivali, üzerinde durduğu Yerelleşme, Sektörleşme, Yer Değiştirmiş Kültürel Miras başlıkları hakkında tartışmalara alan açarak buluşturucu etkileşimli ve yeni bağlar kurmayı önceleyen bir platform olmayı beşinci edisyonunda sürdürmeye devam edecek.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi paydaşlığında, Bergama Ticaret Odası (BERTO), Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle 9-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 5. Bergama Tiyatro Festivali’nin biletleri ve festival programına ait diğer detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.