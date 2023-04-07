Bergama Belediyesi Nisan Ayı Meclisi tarihi bir karara imza attı. Togg marka aracın belediyede kullanılmak üzere alınması oybirliğiyle kararlaştırıldı.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun hizmetleri ile Bergama'da değişim ve dönüşümün bir anlamda belgesi niteliğinde olan 2022 yılı faaliyet raporu oylandı.

Bergama Belediyesi Meclisi'nde tarihi bir karar alındı. Türkiye otomobili, milli gururumuz elektrikli TOGG marka 1 adet aracın belediyede kullanılmak üzere alınması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Bergama Belediyesi’ne alınması kararlaştırılan TOGG için Başkan Hakan Koştu, milletimizin uzun yıllardır beklediği yerli marka otomobil yapılmasının gurur kaynağı olduğuna işaret etti. Yerli ve elektrikli otomobil TOGG’un Türkiye ve Bergama için hayırlı olması temennisinde bulundu.

2022 yılı faaliyet raporunun sunulduğu meclis oturumunda, Faaliyet Raporu üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından 2022 yılı faaliyet raporu oylandı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 3 Mayıs 2023 tarihinde yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2023'DE 10 AYRI İHTİSAS KOMİSYONU GÖREV YAPACAK

İmar Komisyonu; Ayşegül Altuğ, Memduh Çoban, Ali Bor, İbrahim Turan, Mesut Cihan Öztürk

Plan Bütçe Komisyonu; Taner Tekin, Mahmut Sağlık, O. Selim Tok, Özkan Türkdoğan, Sercan Akman

Hukuk Komisyonu; Memduh Çoban, Yusuf Burcu, Hüseyin Coşkun, Ekrem Toprak, Sercan Akman

Sağlık ve Spor Komisyonu; İbrahim Yerlikaya, Yusuf Burcu, İbrahim Turan, Emre Yalçın, Halil Pehlivan

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu; Ayşegül Altuğ, Mehmet Sarıkaya, Reyhan Üçüncü, Büke Özdalkıran, Abidin Kumova

Çevre Şehircilik ve Sokak Hayvanları Komisyonu; Aşkın Uyar, Memduh Çoban, Emel Ürper, Reyhan Üçüncü, Mesut Cihan Öztürk

UNESCO ve Avrupa Birliği Komisyonu; Serkan S. Bölükoğlu, İbrahim Yerlikaya, Emel Ürper, Ali Kural, Cüneyt Umutlu

Engelsiz Bergama Komisyonu; Mahmut Sağlık, Mehmet Balcı, Özkan Türkdoğan, Hasan Yaşar, Cüneyt Umutlu

Deprem ve Afetler Komisyonu; Ayşegül Altuğ, Taner Tekin, Büke Özdalkıran, Emel Ürper, Halil Pehlivan

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; İbrahim Yerlikaya, Yusuf Burcu, Ekrem Toprak, Ali Kural, Abidin Kumova