18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle Bergama Belediyesi tarafından lokma hayrı ve mevlit programı yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı dolayısıyla Bergama Belediyesi tarafından lokma hayrı yapıldı.

Yeni Camii’ndeki hayra Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Koştu, tüm şehitleri rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, yapılan tüm hayırların kabul olmasını diledi.