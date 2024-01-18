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İzmir'in Bergama ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, selden zarar gören, hayvanları telef olan üreticileri çaresiz bırakmayacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, selin zarar verdiği Kaleardı ve İncecikler Mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte selden etkilenen üreticilerin zarar tespit çalışmasına eşlik etti.

İl Müdürü Mustafa Şahin, ani bastıran şiddetli sağanak yağış dolayısıyla can kaybının yaşanmamış olmasınınn en büyük teselli olduğunu belirtti.

"Maalesef bazı çiftçilerimizin hayvanları telef olmuştur" diyen Şahin, "Kaleardı Caber Mahallesinde bir hayvancılık işletmesinde 398 adet küçükbaş hayvan ve yaklaşık 15 ton civarında yem kaybımız sözkonusu. Ayrıca İncecikler Mahallesinde de bir üreticimizin 10 adet büyükbaş hayvanı ve 48 adet de küçükbaş hayvanının sel suyuna kapılması sonucu telef olduğunu tespit ettik. Köylülerimize,üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini alır almaz sabah erken saatlerinde ilçemize gelerek sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın zararının ve mağduriyetinin giderilmesi konusunda teknik personelimizlehemen gerekli çalışmalara başladık. Kesin zarar tespiti ile de hasar ve kayıplar tüm detayları ile yakında ortaya çıkacak" diye konuştu.

Müdür Şahin, ürünü zarar gören,hayvanları telef olan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Çiftçiler ise, yaşadıkları sel felaketi nedeniyle kendilerini yalnız bırakmayan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve müdürlüğün teknik personeline teşekkür etti.