İzmir'de “Şehrini Tasarla” AB Projesi için Bergama’dan öğrenci grubu Böblingen’e gidiyor.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 11. Sınıf öğrencileri arasından belirlenen grup, Böblingen seyahati öncesinde Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya bir ziyarette bulundular.

Almanya’nın Böblingen kenti ile birlikte yürütülen "Şehrini Tasarla!" AB Projesi Belediye düzeyinde gençlik katılımını güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-Almanya değişim programı’’ için çalışmalar aralıksız sürdürülmeye devam ediyor.

1964 yılında kardeş kent olan Bergama ve Böblingen arasında gerçekleşecek AB Projesi ile kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlenmesi amacıyla proje kapsamında Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde belirlenen ve öğrencilerden oluşan grup mihmandarları ile Böblingen kentini ziyaret edecek ve yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarını yerinde inceleyip, deneyimleyecekler.

BAŞKAN KOŞTU: "PROJE, BERGAMA’NIN KARDEŞ ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN FİLİZLENDİRİYOR"

Böblingen’e gidecek öğrencilerin Bergama Belediyesi'ne ziyaretleri ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu proje ile Bergama ve Böblingen’de yaşayan gençlerimiz ‘’Şehrini Tasarla’’ temasıyla yakından tanışacaklar. 11. Sınıf öğrencilerinden oluşan bizim grubun Böblingen ziyareti ardından Mayıs ayında ise bizler Böblingen’den gelecek olan öğrenci grubunu şehrimizde ağırlayacağız. Bergama’mızın kadim tarihi ile yerel diplomasiyi hep birlikte deneyimleyeceğiz. Projenin hazırlık aşamasından finaline kadar emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.