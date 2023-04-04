Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, sanata sahip çıkmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesini anlatan “Zübeyde Analar ve Oğullar” filminin çekimi için Bergama Belediyesi’nin tarihi hizmet binası “Taş Bina” film setine dönüştürüldü.İZMİR (İGFA) - “Kuzey Yıldızı” dizisiyle gönüllere taht kuran sanatçı Aslıhan Güner'in Zübeyde Hanım’ı, Beyaz perdede “Yılbaşı Gecesi” filmindeki başarısı ile gönüllere taht kuran sanatçı Alican Yücesoy’un Atatürk’ü canlandıracağı “Zübeyde Analar ve Oğullar” filminin çekimleri UNESCO Dünya Mirası tarihi şehir Bergama’da geçtiğimiz hafta başladı ve devam ediyor.

Filmin çekimleri için Bergama Belediyesi’nin hizmet binası olan ve halen başkanlık makamı, toplantı salonu, nikah salonu ve sekreterlik gibi birimlerinin hizmet verdiği Tarihi Taş Bina, film setine dönüştürüldü. Nuri Yıldırım, Zeynep Güngör ve Alper Tosun’un yapımcılığını üstlendiği, Senaryoda İlber Tekinsoy imzası taşıyan ve Cenk Yaz’ın yönettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anlatan “Zübeyde Analar ve Oğullar” sinema filmi için Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun kullandığı makam odası başta olmak üzere toplantı odası, sekreterlik, nikah salonu gibi birimlerin hizmet verdiği Belediyenin Tarihi Taş Binası film seti olarak çalışmaya başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anlatan “Zübeyde Analar ve Oğullar” filminin çekimlerine Bergama’nın ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “UNESCO Dünya Mirası kadim şehrimiz Bergama, geçmişten günümüze her zaman kültür ve sanat ile dolu dolu yaşamıştır, yaşamaya devam etmektedir. Sanatı, sanatçıyı el üstünde tutmaya, elimizden geldiğince belediyemiz imkanları ölçüsünde destek olmaya sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Yoğun bir mesai ile gece gündüz demeden çekimlerin Bergama’da devam ettiği film, 29 Ekim’de vizyona girecek.