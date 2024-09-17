Ünlü popçu Berkay bu akşam Bursa Kültür Park açık hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.BURSA (İGFA) - Yaz sezonu boyunca konser vermek için Türkiye'yi karış karış dolaşan başarılı popçu Berkay, KerkiSolfej organizasyonu ile Bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava sahnesinde Bursalı hayranlarına muhteşem bir konser vermeye hazırlanıyor.

Hemen her şarkısı hit olan ve sahne performansı ile dikkat çeken Berkay, konseriyle sevenlerine unulmaz bir konser gecesi yaşatacak.. Bu özel gece için aylardır hummalı bir çalışma yürüten, sahne şovları ve giyeceği takım elbiseler için titizlikle hazırlanan Berkay, unutulmaz bir konsere imza atacak. Sevilen isim, merakla beklenen konserinde dünden bugüne hit olmuş sevilen şarkılarının yanı sıra arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile tam bir müzik ziyafeti sunacak.