Berkay, önceki akşam memleketi İzmir’de sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Repertuvarı ve sahne performansıyla kendi kulvarında tek olarak gösterilen Berkay, büyük ilgi gördü.

Günler öncesinden dolan rezervasyonlarla, sanatçının konseri unutulmaz anlara sahne oldu. İzmirli hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren Berkay, geceye damga vurdu.

Sanatçı, “Memleketim İzmir’de olmaktan, burada şarkı söylemekten çok mutluyum” diyerek duygularını ifade etti.

Konser, izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.