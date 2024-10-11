Berkay Varel CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 19 Ekim Cumartesi günü CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday olan Berkay Varel yazılı bir açıklama yaparak, Gençlerin, bu ülkenin en değerli hazinesi olduğunu belirtti. Varel’in açıklaması şöyle; “ Dinamik, yenilikçi ve kararlı bir gençlik; toplumumuzu ileriye taşıyacak en önemli güçtür. Bizler, hayallerimizi gerçekleştirmek, sesimizi duyurmak ve geleceği inşa etmek için buradayız.

Bugün, hep birlikte geleceğimize dair büyük bir hayalle yola çıkıyoruz. Ben, Berkay Varel, gençlik kolları başkanlığına aday olduğumu açıklamaktan onur duyuyorum. Bu, benim için sadece bir adaylık değil, aynı zamanda birlikte gerçekleştireceğimiz bir yolculuğun başlangıcıdır.

Bu yolculukta bana güvenmenizi sağlayacak en önemli unsurlardan biri, sahip olduğum deneyimdir. Geçmişte gençlik kollarında çeşitli görevlerde bulunarak, liderlik ve organizasyon becerilerimi geliştirdim. Projelerin hayata geçirilmesinde, ekip çalışmasının önemini ve birlikte başarının ne demek olduğunu yakından gördüm. Her zorluğun üstesinden gelmeyi, dinamik bir takım ruhuyla başarmayı öğrendim. Bu deneyimlerimle, gençliğimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve sizlerin sesi olmak için buradayım.

Bizim vizyonumuz; herkesin eşit şekilde temsil edildiği, fikirlerin özgürce paylaşıldığı ve birlikteliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir gençlik. Sadece konuşmakla kalmayacağız; projelerimizi, etkinliklerimizi ve hedeflerimizi birlikte belirleyeceğiz. Her birinizin sesi benim için çok değerli.

Bu yolda, sizlerle birlikte yürüyecek; gençliğin potansiyelini ortaya çıkarmak için durmaksızın çalışacağım. Daha fazla katılım, daha fazla iletişim ve daha fazla dayanışma ile kendi hikayemizi yazacağız.

Unutmayalım ki, bizler sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Her birimiz, bu dönüşümün bir parçasıyız. Gelin, enerjimizi, tutkumuzu ve hayallerimizi birleştirerek güçlü bir gençlik oluşturalım.

Desteklerinizi bekliyorum. Hep birlikte daha aydınlık bir yarın için el birliğiyle mücadele edelim.”