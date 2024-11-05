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İkili, birlikte söyledikleri "Ağlamak Yok Yüreğim" ve "Kabul Et" şarkılarıyla müzikseverlerden tam not alırken, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Berkay, geçen hafta Mersin ve Adana’daki Jolly Joker sahnelerinde arka arkaya performans sergiledi. Berkay, YouTube’da büyük ilgi gören “Evdeyiz Dede” programının yeni bölümünde Hakan Altun’u ağırladı. İSTANBUL (İGFA) - Sahne başarısıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, Berkay aynı zamanda YouTube’da büyük ilgi gören “Evdeyiz Dede” programının yeni bölümünde Hakan Altun’u ağırladı.

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