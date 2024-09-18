Ünlü popçu Berkay bu akşam KerkiSolfej organizasyonu ile Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yaz sezonu boyunca konser vermek için Türkiye'yi karış karış dolaşan başarılı popçu Berkay, KerkiSolfej organizasyonu ile Bursa Kültür Park Açık Hava sahnesinde Bursalı hayranlarına muhteşem bir konser verdi.

Sahne erformansıyla adeta geceye damgasını vuran başarılı şarkıcı şunutulmaz bir geceye imza attı.

Hayranlarına, dillere destan sahnesiyle harika bir müzik ziyafeti sunan Berkay, gecenin başından sonuna kadar kendisine eşlik eden dev koro ile birlikte şarkılarını söyledi.

Dinleyicileri ile kurduğu iletişim ile herkesi kendine hayran bırakan Berkay 'Bu gece eğlenmeye geldik. Bu gece eğlence garanti. Bu gecenin tadını doyasıya çıkaralım'' dedi.

Yaklaşık iki saati aşkın süre sahnede kalan Berkay, bugüne hit olmuş sevilen şarkılarının yanı sıra arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile hayranlarına tam bir müzik ziyafeti çekti.