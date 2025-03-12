Gezi Parkı direnişi sırasında ekmek almaya giderken başına isabet eden gaz kapsülü yüzünden uzun süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölüm yıldönümünde Güzelbahçe’de bulunan Berkin Elvan Parkı’nda heykeli önünde anıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Yaka Mahallesi’ndeki Berkin Elvan Parkın da düzenlenen anmaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

‘EŞİT VE ÖZGÜR BİR DÜNYA KURACAĞIZ’

Bugün burada, küçük bir çocuğu, Berkin Elvan’ı anmak için toplandıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Onun aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçti, ancak acısı hala yüreğimizde taptaze. Berkin, hepimizin çocuğuydu. Bir sabah evinden çıkıp ekmek almaya gitti, ancak bir daha geri dönmedi. O, adalet arayışının, vicdanın ve insanlık değerlerinin bir simgesi haline geldi.Bizler, yaşanan bu büyük acıyı unutmadık, unutturmayacağız. Bugün burada, Berkin’in anısını yaşatmak ve adaletin, demokrasinin, özgürlüğün önemini bir kez daha vurgulamak için bir aradayız. Çocuklarımızın güvende olduğu, özgürce büyüyebildiği, adaletin herkes için eşit işlediği bir ülke inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Berkin’in anısı, bizlere toplumsal dayanışmanın ve vicdanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Onun gencecik yaşta yitip gitmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha adil, daha eşit ve daha özgür bir dünya kurma mücadelemizi güçlendirmelidir.Burada, Berkin’in büstü önünde bir kez daha söz veriyoruz: Adalet, demokrasi ve özgürlük yolunda, insanca ve hakça bir düzen için mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

‘IŞIKLAR İÇİNDE UYU BERKİN’

Bugün burada, adalet ve vicdan duygularımızı bir kez daha tazeleyerek, Berkin Elvan’ı anmak için toplandıklarını söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Bundan tam 11 yıl önce, ekmeğini almak için evinden çıkan Berkin, ülkemizde adaletin ve insan haklarının ne denli zedelendiğinin acı bir simgesi oldu. O, henüz 15 yaşında bir çocuktu. Geleceğe dair umutları, hayalleri vardı. Ama bu ülkenin karanlık yüzü, onu bizden aldı.Berkin’in gülümseyen yüzü hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Onun şahsında, demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına olan bağlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, Berkin’in gözlerini yumduğu o karanlık günü aydınlatacak olan şey, adaletin ta kendisidir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman hukukun üstünlüğünü savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Berkin’in hayatını kaybetmesine sebep olanlar ve adaletin gecikmesine göz yumanlar bilsinler ki; biz bu davanın takipçisiyiz! Adalet bir gün mutlaka yerini bulacak, bizler bu ülkede hiçbir çocuğun geleceğinin karartılmadığı, özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz.Berkin’i unutturmayacağız! Adalet yerini bulana dek, bu ülkede vicdan sahibi herkes onun adını yaşatmaya devam edecek. Berkin’in düşleri, bu ülkenin aydınlık yarınlarında yeşerecek.Işıklar içinde uyu Berkin…” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Berkin Elvan’ın büstüne karanfiller bırakıldı.

