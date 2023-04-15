Almanya’nın başkenti Berlin’de Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grup üyesi çevre aktivistleri canlı türlerinin yok olmasının önüne geçilmesi için protesto düzenledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grup üyesi çevre aktivistleri canlı türlerinin yok olmasının önüne geçilmesi adına Bayer ilaç firmasının önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylemciler öğle saatlerinde Müllerstrasse Caddesi önünde toplandı. Onlara sabah saatlerinde Potsdam’dan bisikletleriyle yola çıkan bisikletli eylemciler de katıldı. Burada yapılan konuşmalarda, dolaylı olarak insan hayatını da tehdit eden böcek türlerinin toplu şekilde yok edilmesinin başlıca sorumlusunun aşırı pestisit kullanılan tarım alanları olduğu vurgulandı. İnsektisit üretmeye devam eden Bayer şirketinin de suçlandığı konuşmalarda “Bayer şirketi, hem Almanya’da hem de Uluslararası arenada toplu böcek ölümlerinin gerçekleşmesinde başrol oynuyor. Bayer, uzun zamandır üretimi yasak olan insektisitleri (böcekleri öldürmeye yarayan toksit madde) üretmeye devam ediyor ve güney ülkelerine satıyor. Sonra bu zararlı insektisitler ithal ettiğimiz gıda ürünlerinin içerisinde bize, sofralarımıza geri dönüyor” ifadelerine yer verildi.

Eylemciler, ilaç şirketinin önündeki mitingden sonra yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında “Türler yok olursa hayat daha da zorlaşır”, “Hayvan yetiştiriciliğine ve endüstriyel balıkçılığa derhal son verin” yazan pankartlar taşındı. Ayrıca bazı göstericiler hayvan kostümlerinin içerisinde yürüdü. Yağmurlu havada gerçekleştirilen protesto eylemine yaklaşık bin kişi katıldı.

Sivil oluşum, nisan ayı boyunca gerçekleştirecekleri eylemler dizisine ’Bahar İsyanı’ adını verdi. Merkezi İngiltere’de bulunan çevreci oluşum, biyolojik çeşitlilik kaybından ve sosyal ekolojik çöküş riskinden kaçınmak için hükümetleri harekete geçirme amaçlı şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri düzenliyor. Bütün dünyada canlı türlerinin insan eliyle yok edilmesinin önüne geçilmesi isteniyor.