İtalya eski Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

Berlusconi'nin ölüm haberini İtalyan haber ajansı Ansa duyurdu.

1994 yılından 2011 yılına kadar İtalyan siyasetine yön veren ve dört hükümeti yöneten milyarder iş insanının Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi, 9 Haziran'da yeniden aynı hastaneye yatırılmıştı.

https://twitter.com/Agenzia_Ansa/status/1668178333903855616

Hatırlanacağı gibi, kurucusu olduğu merkez sağ partisi Forza İtalia’nın başında olan Berlusconi Eylül ayında yapılan seçimlerde Başbakan Giorgia Meloni’nin koalisyon hükümetinde kendine yer bulmuştu. Berlusconi ayrıca İtalyan senatosunda da yer alıyordu.

İtalyan futbol kulübü AC Milan’ın sahibi olan Berlusconi, 2010’lu yılların başında “Bunga bunga” olarak da bilinen seks skandallarıyla zor günler yaşamıştı.