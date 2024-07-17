Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, satış faaliyetlerini çeşitlendirmek ve vatandaşların daha rahat ulaşımı adına önümüzdeki günlerde BESAŞ Gemlik Satış Mağazası’nı hizmete açıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da 500'e yakın bayi ile hizmet veren BESAŞ, unlu mamullerin yanında süt ürünlerini de aynı kalite ve özveri ile üreterek vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyor.

Gemlik ilçesindeki vatandaşların da tüm BESAŞ ürünlerine kolayca ulaşabilmesi amacıyla Gemlik Belediyesi ile BESAŞ arasında satış mağazası için protokol imzalandı.

Törene Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş’ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Deniz Güzelkaya, Gemlik Gemtar Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Şahin, Başkan Yardımcıları Berna Işıkdoğan ve Tarık Erdem katıldı.

Gemliklilere hizmet için yeni projeler üretmeye devam ettiklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu kapsamda BESAŞ ile ilk kez kendi eliyle işleteceği satış mağazası için protokol imzaladıklarını belirtti. Deviren, yakın zamanda hizmete girecek olan satış mağazasının ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ’ın ekmek ve unlu mamullerin yanında süt ve süt ürünlerini de kaliteli, güvenilir ve uygun fiyata vatandaşlarla buluşturduğunu anlattı. Demirtaş, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in destekleriyle Kadın Kalkınma Kooperatifleri ve birçok Bursalı üreticinin ürettiği 200’ün üzerindeki temel gıda ürününü her geçen gün artırdığımız satış noktalarında Bursalılara ulaştırıyoruz. Ürünlerimize vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabilmesini önemsiyoruz. Gemlik'te hali hazırda ürünlerimizi satan bayilerimiz var. Ancak biz Gemlikli vatandaşlarımızın ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için BESAŞ Satış Mağazasını açıyoruz. Doğal ve güvenilir ürünlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan protokolle Gemlik Katlı Otoparkı’nın altında yer alacak ve işletmesi BESAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan satış mağazası, tesislerinin dışında farklı bir ilçede yer alması nedeniyle de ilk olma özelliğini taşıyacak.