Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği’ protokolü ile üniversite öğrencileri, iş yeri eğitimi ve uygulama derslerini BESAŞ Keles Süt ve Süt Ürünleri Tesisi’nde yapabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa'da unlu mamullerin yanında süt ürünlerini de aynı kalite ve özveri ile üreterek vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Bursa Uludağ Üniversitesi Keles Meslek Yüksekokulu (MYO) ile ‘Eğitimde İş Birliği’ protokolü imzaladı.

BESAŞ Genel Merkezi’ndeki imza törenine, BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Keles MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özgür, BESAŞ ve üniversite yöneticileri katıldı.

İmzalanan protokol ile öğrencilerin teorik bilgilerine uygulama alanı yaratılması ve sektörel anlamda gençlere tecrübe kazandırılması hedefleniyor. MYO Gıda Teknolojisi Programı’nda eğitimlerini sürdüren 1. ve 2. sınıf öğrencileri, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, iş hayatına uyum sağlamaları, gerçek hizmet ortamında yetişmeleri, okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımaları amacıyla BESAŞ bünyesinde iş yeri eğitimi ve uygulama dersi alabilecek.