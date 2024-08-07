Bursa’da sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ürünleri vatandaşlara ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ‘Herkes süt içsin’ diyerek 1 litrelik pastörize günlük süt fiyatını 39.90 TL’den 29.90 TL’ye düşürdü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Orhaneli, Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçelerindeki hayvancılığı desteklemek adına süt alımına devam ediyor. Hastalıktan ari ruhsatlı işletmelerden düzenli olarak alınan sütler BESAŞ Keles Süt Tesisleri'nde işleniyor. Böylece kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, ayran, yoğurt, süzme yoğurt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, krem peynir, lor, süt kreması üretilerek Bursalıların sofralarına ulaştırılıyor. ‘Sağlıklı beslenmek herkesin hakkı’ diyerek hareket eden BESAŞ, tüketiciye kaliteli ürünü daha uygun fiyata ulaştırmak için 1 litre içime hazır taze sütün 39,90 TL olan fiyatında 10 TL’lik indirim gerçekleştirilerek 29.90 TL’den satışa sunmaya başladı.

7’den 70’e herkesin süt içmesi amacıyla yapılan indirim Besaş’ın 500’e yakın satış noktası ve marketlerde geçerli olacak.

Kaynak: igf