Kısa adı BESİAD olan Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Sinan Topuk, oy birliğiyle yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Remzi Topuk’un üstlendiği Genel kurulda, 2023 ve 2025 yıllarının faaliyetleri değerlendirilirken, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, oy birliğiyle yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Bağlantı elemanları sektörünün yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracat hacmiyle ülkemiz ekonomisine sağladığı yüksek katma değerin altını çizen Başkan Topuk, BESİAD’ın 25 yıllık geçmişiyle sektörün çatı kuruluşu olduğunu ifade ederek, “Kuruluşundan bu yana geçen çeyrek asırlık süreçte derneğimiz, sektörümüzün gelişimine katkı sunmak, üyelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sanayimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir noktaya ulaşmıştır.” dedi.

Geride bıraktıkları dönemde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, derneğin üye ilişkileri, eğitim, iş geliştirme ve kurumsal iletişim gibi dört temel başlıkta yoğun bir faaliyet dönemi geçirdiğini ifade eden Topuk, 2025 yılında da meslek liseleriyle iş birliği yaparak, sektörümüzün ihtiyaçlarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İş geliştirme ve uluslararası ticaret başlıklarında da önemli girişimlerde bulunduklarını belirten Topuk, yeni yıla ise BESİAD2BESİAD Tedarik Zirvesi ile güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Üretici ve tedarikçi firmalarımızın katılımıyla B2B formatında gerçekleştirilen etkinlik, 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesiyle üyelerimizin ticaret hacminin genişlemesine olanak sundu" dedi.

Derneğin 25. kuruluş yıl dönümüne değinen Topuk, bu özel yıl için doğaya katkı sunan anlamlı bir projeye de imza attıklarını dile getirirken, BESİAD’ı daha güçlü, daha kapsayıcı bir yapıyla geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

Sinan Topuk başkanlığındaki yeni dönemde BESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri; Nihat Tecdelioğlu, Tugan Nacaroğlu, Emre Mataracı, Yiğit Deniz, Altuğ Çelebi, Emir Dengiz, Nedim Uysal ve

Mert Ulaşan'dan oluştu.

Uğur Karaduman, Selahattin Çelikel ve Bircan Küçük Denetim Kurulu'nu oluştururken, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Mustafa Necati Tecdelioğlu, Selçuk Mataracı, Remzi Topuk, Fatih Uysal, Uğur Karaduman, Mehmet Gökhan Ulaşan, Turgut Nacaroğlu, Engin Sivaslıoğlu, Ömer Dengiz ve Hasan Şemsi.