Bunlar da ilginizi çekebilir

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanan maçın ilk yarısını da Beşiktaş Safi Çimento 17-13 önde kapattı.

Eşitlik nedeniyle yapılan 7 metre atışlarında rakibi MRK Sesvete’ye 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş Safi Çimento, Son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu

EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu

Beşiktaş Safi Çimento, EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu'na yükseldi İSTANBUL (İGFA) - EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, ilk maçta 34-27 mağlup olduğu Hırvatistan'ın MRK Sesvete takımı ile kendi evinde oynadığı rövanş maçının normal süresini 34-27 önde kapattı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.