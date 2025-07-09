Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla iş insanı Seyhan Çetinsaya’yı Orkun Kökçü transferine destek vermeye davet etti; Çetinsaya sabır çağrısı yaptı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada yeni bir kampanya başlatarak iş insanı Seyhan Çetinsaya’ya seslendi.

“Bu çağrı sana!” başlığıyla organize edilen hareket, Portekiz’in Benfica kulübünde oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için destek talebini içeriyor.

Orkun’un yüksek maliyeti nedeniyle transferin zorlaştığı iddialarına rağmen taraftarlar umudunu koruyor ve Çetinsaya’nın Beşiktaş sevdasıyla bu süreci hızlandırabileceğine inanıyor.

Taraftarlar, “Orkun’u tribün değil, iş dünyası getirir. Eğer gerçek bir Beşiktaşlıysan, bu çağrı sana!” mesajlarıyla Çetinsaya’yı hedef aldı. “#OrkunİçinBüyüklerGöreve” etiketiyle geniş yankı bulan kampanyada, 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı da öğrenildi.

ÇETİNSAYA’DAN YANIT GELDİ

Çağrılara duyarsız kalmayan Seyhan Çetinsaya, X hesabından yaptığı açıklamada, “Dünden beri gelen yoğun mesajları görüyorum. Taraftarın heyecanı makul, ancak Serdal Adalı ve yönetim bu transferi gerçekleştirebilecek güce sahip. Bu tür yönlendirmeler süreci zorlaştırır ve rakibi sevindirir. Taraftardan sabır ve yönetime güven bekliyorum. Gerekirse taşın altına elimizi koyarız” dedi.