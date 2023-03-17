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HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak ve müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Sekizli Finali’nde bugün oynanan ikinci yarı final maçında Spor Toto Spor Kulübünü 31-23 yenen Beşiktaş Yurtbay Seramik finalde Beykoz Belediyesi ile eşleşti. KONYA (İGFA) Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlan, Hasan Kılıç ve Özdemir Kaan Çınar hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto 16-15 önde kapattı.

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