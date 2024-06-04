Bireysel emeklilik sektöründeki tüm paydaşlar tarafından heyecanla beklenen, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla fiilen hayata geçti.İSTANBUL (İGFA) - Bireysel emeklilik birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti.

Artık kişilerin bankalardan kullandıkları krediler için BES birikimlerini teminat olarak gösterebilmeleri mümkün olabilecek.

Bu düzenlemeyi sistemin gelişimi için yapısal bir reform olarak değerlendirdiklerini ifade eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Bireysel emeklilik sektörü kamu otoritesi tarafından yoğun olarak desteklenmeye devam ediyor. 2018’den bu yana yayımlanan tüm Orta Vadeli Program’larda sektörümüzle ilgili iyileştirme maddelerine ve sektörlerin gelişimine yönelik yenilikçi planlara yer veriliyor. BES birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi de bunlardan biri. Bireylerin BES’ten ayrılma nedenlerine bakıldığında, toplu para ihtiyacı ilk sırada geliyor. Artık BES katılımcılarının, acil nakit ihtiyaçlarını BES birikimlerine dokunmadan, bankalardan ihtiyaç kredisi kullanarak karşılamaları mümkün olacak. Bu uygulama ilk aşamada yalnızca ihtiyaç kredileri için geçerli olacak. Söz konusu düzenlemenin kişilerin BES’ten ayrılma oranında düşüş yaratmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“AHE ALACAĞIN DEVRİ FONU İLE SİSTEMDEKİ TÜM KATILIMCILARA HİZMET EDECEĞİZ.”

Alacağın Devri Fonları’nın, bankalardan kredi kullanmak isteyen bireysel emeklilik müşterilerinin BES birikimlerini teminat olarak gösterebilmesine imkân tanıyan mevzuat kapsamında kurulduğunu belirten Atalay, “BES birikimleri, kredi kuruluşları tarafından teminat olarak kabul edilebilecek ve söz konusu alacağın devri işlemlerinde katılımcıların birikimleri Alacağın Devri Fonları’na devredilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alacağın devri işlemlerinde birikimlerin değerlendirilmesi adına, faiz hassasiyeti aranmayan Alacağın Devri Fonu’nun Anadolu Hayat Emeklilik tarafından kurulmasına karar verildi. Anadolu Hayat Emeklilik olarak kurulduğumuz ilk günden beri sektördeki öncü rolümüz, müşterilerimizin hayatına değer katma amacıyla sürekli geliştirdiğimiz dijital alt yapımız, yenilikçi faaliyetlerimiz ve etkin fon yönetimimiz ile bu fonun kurulmasında da gönüllü olduk. Fon yönetimi ve fon getirileri alanlarında uzun yıllardır kesintisiz olarak gösterdiğimiz yüksek performansı, 3 Haziran 2024 tarihinde halka arz ettiğimiz Alacağın Devri Fonu için de sürdürerek Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki tüm katılımcıların birikimlerini başarılı bir şekilde değerlendireceğiz” dedi.