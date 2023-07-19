CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Beşli çete' sözü dolayısıyla Cengiz Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz tarafından açılan tazminat davasında mahkeme ret kararı verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Beşli çete' sözü nedeniyle açılan tazminat davasında mahkeme ret kararı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çelik, paylaşımında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 'Beşli çete' eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından 250 bin TL istemli açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.