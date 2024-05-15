Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, kredilerle ilgili yapılan faize düzenlemelerine ilişkin açıklamada bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatiflerinden kullanılan kredilerle ilgili yapılan faiz düzenlemeleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Esnaf teşkilatı ülke ekonomisinin ana omurgasıdır, candamarıdır. Her şey bir yana zaten kıtkanaat geçinen biz esnaf teşkilatı, bu kararla büyük darbe alacaktır. Unutulmamalıdır ki esnaf biterse ekonomi biter, işler durma noktasına gelir.

Hele ki ülke olarak geçtiğimiz bu darboğazda, esnafımız desteklenmeli dediğimiz halde, gidip de alınmış ve borcu devam eden hazine destekli esnaf kredilerinin faizlerine artışa gidilmesine anlam veremedik. Alınan kararın gözden geçirilmesi ve durdurulmasının ilgilerden talep ediyoruz.

Biz yaklaşık 90 bin üyesi bulunan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak konunun takipçisi olacağız. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına kullandırılan kredilerin mevcut şartlarının geçerliliğinin devam etmesini ilgililerden talep ediyoruz.