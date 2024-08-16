BESOB’tan yapılan yazılı açıklamada, enflasyon muhasebesinin asıl amacının işletmelerin finansal tablolarının, varlık ve borçlarının enflasyona göre yeniden düzenlemek olduğuna dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (BESOB) enflasyon muhasebesine yönelik yazılı açıklama yapılarak, mağduriyete dikkati çekildi.

“Enflasyon muhasebesinin asıl amacı; işletmelerin finansal tablolarının, varlık ve borçlarının enflasyona göre yeniden düzenlenmesidir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bursa il sınırları dahilinde birliğimize bağlı 101 meslek odamız ve yaklaşık 90.000 üye esnaf ve sanatkarımız bulunmaktadır. Üyelerimizin içinde işletme defteri usulüne göre mükellefiyete tabi olanların sayısı oldukça fazla olmakla birlikte, mükellefiyetini bilanço esasına göre sürdürmekte olan önemli sayıda üyemiz de bulunmaktadır. Son yıllarda yüksek seyreden enflasyonla birlikte üyelerimiz faaliyetlerini sürdürmekte zorlanmakta hatta tabiri caiz ise ayakta kalma mücadelesi vermektedirler. Bu enflasyonist ortamda hayatını idame ettirmeye çalışan işletmeler diğer taraftan da alınan tedbirlere uyum sağlamak durumunda kalmaktadır. Bi lanço usulüne göre mükellefiyete tabi olan işletmeleri kapsamına alan enflasyon muhasebesi de bunlardan biridir. Enflasyon muhasebesinin asıl amacı; işletmelerin finansal tablolarının, varlık ve borçlarının enflasyona göre yeniden düzenlenmesidir. Ülkemizde enflasyon muhasebesinin vergisel boyutu da mevzuata eklenmiştir. 2024 yılı hesap döneminde ilk geçici vergi beyannamelerinde enflasyon düzeltmesinden oluşan düzeltme farkları vergi hesaplamasında dikkate alınacaktır. Parasal olmayan aktif varlık rakamları güçlü, öz sermaye rakamları düşük olan işletmeler, enflasyon düzeltmesinden dolayı ek vergi ödemek zorunda kalacaklardır".

Bu arada söz konusu mağduriyeti örneklendiren BESOB yönetimi, açıklamalarında, "Örneğin; 18 TEMMUZ 2006 yılında 16.949,15 TL bedelle işletmeye alınan bir Jeneratör 2023 yılı sonu enflasyon değerlerine göre hesaplandığında 362.089,44 TL olmaktadır. 30 HAZİRAN 2024 tarihine göre hesaplanan enflasyon değerlerine göre aynı Jeneratör 432,671,53 TL değere sahip olmaktadır. 01 OCAK 2024 - 30 HAZİRAN 2024 tarihleri arasında Jeneratör’ün değeri 70.582,09 TL artmıştır. Bu artıştan dolayı işletme, sadece jeneratöre uygulanan enflasyon düzeltmesi sebebiyle %25 yani 17.625,42 TL daha Kurumlar geçici vergisi ödemesi gerekecektir" ifadelerini kullandı.

BESOB yönetimi açıklamalarını, "Bu sebeple; bilanço usulüne tabi üyelerimizin enflasyon muhasebesi uygulamasında olası mağduriyetlerini önlemek adına enflasyon muhasebesi uygulamasının, vergi matrahlarına etkisinin ortadan kaldırılması ve yıllık olarak uygulanmasını talep etmekteyiz. Yetkililerden de bu doğrultuda adımlar atmalarını beklediğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" şeklinde sonlandırdı.