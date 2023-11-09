Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yabancı uyruklu yaklaşık 200 öğrenci, DEÜ Rektörlüğü önünde bir araya geldikleri Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ile barışı simgeleyen beyaz balonları gökyüzüne uçurdular.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) öğrenim gören yaklaşık 200 yabancı uyruklu öğrenci, 'barış dolu bir gelecek' taleplerini paylaşmak için DEÜ Rektörlüğünü ziyaret ettiler. DEÜ’nün Alsancak’taki Rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ile bir araya gelen öğrenciler, ellerinde barış ve dayanışmaya vurgu yapan dövizler taşıdılar.

DEÜ Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) bünyesinde Türkçe yeterliliği eğitimi alan öğrenciler, etkinliğin sonunda barışı simgeleyen beyaz balonları gökyüzüne uçurdular. Buluşmada öğrencilere hitap eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dünya gençliğinin adeta bir buluşması görünümünde olan bugünkü etkinliğimizde, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını bir kez daha net bir biçimde kınayarak; insan haklarının önemini vurguladık ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kamuoyunu sorumluluklarını derhal yerine getirmeye davet ettik” dedi.

Eğitim-öğretim kalitesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve sosyal sorumluluk alanında üstlendiği öncü rollerle DEÜ’nün dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Rektör Hotar, konuşmasında İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini aştığını hatırlattı.

Rektör Hotar, “7 Ekim ve aslında daha öncesinde sistematik olarak İsrail tarafından Filistin coğrafyasında sürdürülen katliamlar artık çığırından çıkmış durumda. Binlerce çocuk bu dünyadan koparıldı, öksüz, yetim ve vatansız bırakıldı. İsrail; tüm uluslararası sözleşmeleri, evrensel insan haklarını hiçe sayarak büyük bir vahşetle bir aydır sürdürdüğü saldırılarda sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri hedef almaya devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Filistin halkının acılarını yüreğimizde hissediyoruz. İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını, insan haklarına ve uluslararası hukuka olan saygımız gereği bir kere daha şiddetle kınıyoruz” dedi.

BEYAZ BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Açıklamalarını sürdüren Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları kaydetti:

“Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerini de destekleyen buluşmada, vicdanlarımızı yaralayan katliamların son bulması, adaletin yeniden tesisi ve huzur içinde yaşanacak bir dünya özlemimiz için gökyüzüne barışın simgesi olan 'beyaz' balonları, yine öğrencilerimizle beraber uçurduk. Etkinliğe katkıları için DEDAM hocalarımıza ve duyarlılıkları için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, kariyer ve meslek yolculuklarında başarılar diliyoruz. Unutmayalım ki, dünyanın dört bir yanında genç zihinlerin buluştuğu üniversiteler sadece bilgi üreten mekanlar değil; aynı zamanda hoşgörü tohumlarının ekildiği, barış filizlerinin yeşerdiği yerlerdir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu amaca uygun verimli bir zemin oluşturmaya çalışarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”