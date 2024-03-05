Büyükşehir’in İzmit ve Gebze’deki Beyaz Kalpler öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıldönümünü İstiklal Gecesi programıyla andıKOCAELİ (İGFA) - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milli mutabakat metni olan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de kabul edildi. Bu yıl İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir’e bağlı İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri “İstiklal Gecesi” adlı özel bir program hazırladı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anlamlı programda İstiklal Marşı’nın yazarı şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak da katıldı.

“GENÇLERİMİZ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK”

Programda konuşan Başkan Vekili Soydabaş, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un idealindeki gençlik olan Asım’ın Neslini anlattı, Soydabaş, “Asım ideal bir genç. Vatanını, milletini, değerlerini sever. Güçlüdür. Ve bu gücünü şahsi değil memleketi için kullanır. Mehmet Akif, geleceğe Asım’la bakmaktadır. Asım’la geleceğin yükseleceğine inanmaktadır. Büyükşehir olarak biz de gençliğe bu şekilde yaklaşıyoruz. Gençlerimiz için tüm imkanlarımızla hizmet ediyoruz. Biliyoruz ki gençlerimiz geleceği şekillendirmekte mihenk taşı olacak” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında tarihe, kültüre, değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Büyükgöz, “Tarihimizi çok iyi bileceğiz, bugünü çok iyi yorumlayacağız ve yarınlara ülkümüzü aktaracağız” diye konuştu.

İSTİKLAL KOROSU VE AKİF’İN RÜYASI

Program Akif’e Mektup Yarışması’nı kazanan öğrencilerin mektuplarını okumasıyla başladı. Kazanan öğrencilere Başkan Vekili Soydabaş hediyelerini takdim etti. Ardından öğrencilerden oluşan İstiklal Korosu sahne aldı. Gecede Beyaz Kalpler öğrencileri “Akif’in Rüyası” tiyatro oyunuyla milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşadıklarını anlattı. Emir Toksoy’un kaleme aldığı ve Beyaz Kalpler öğretmeni Hüseyin Yıldız ile 14 öğrencisinin sahnelediği Akif’in Rüyası adlı oyun, katılımcılar tarafından çok beğenildi. İstiklal ruhu ve heyecanıyla içleri ısıtan öğrencilerin performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.