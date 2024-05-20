Yaşam tarzı, fiziksel aktivite, beslenme, stres ve kaygının beyin sağlığı için önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Işık, beyin sağlığını koruyucu tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Merkezi sinir sisteminin bir parçası olan ve karmaşık bir yapısı bulunan insan beyni, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenebiliyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Işık, beyin sağlığını korumak için 8 tavsiyede bulundu: