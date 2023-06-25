Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi’nde Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar’ın sunumuyla gerçekleşen “Beyinden Evrene: Yapay Zekâya Doğru” etkinliği bilim meraklılarına unutamayacakları bir gün yaşattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan bireye bilimi sevdirmek ve ilgisini çekmek üzere başarılı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, Sabancı Uzay Evi’nde bilim meraklılarıyla buluştu. Evren ve insan beyninin gizemli yapısı, beyin nöronları ve galaksilerin benzerliklerini gözler önüne seren Prof. Dr. Adapınar, “Beyinden Evrene: Yapay Zekâya Doğru” etkinliğinde bilim meraklılarını eşsiz bir yolculuğa çıkardı.

Karıncalardan başlayan ve yapay zekânın ilerleyişine kadar detaylı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, eğlenceli ve akıcı anlatımıyla katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Adapınar etkinliğin son bölümünde katılımcıların sorularına verdiği cevaplarla bilim merakının sürmesini ve akıllarda yeni sorular oluşmasını sağladı.