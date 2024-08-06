Kavaklı Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ilki gerçekleşen Aktif Yaşam Atölyeleri yoğun ilgiyle karşılandı. 65 yaş üzeri kadınlara yönelik düzenlenen atölyelerde vatandaşlar hem stres atıyor hem de bir hobi edinme şansı yakalıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin 65 yaş üzeri kadınlara yönelik açtığı ‘punch atölyesi’, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde başladı. Aktif Yaşam Atölyeleri’nin ilki olan bu atölye çalışması, her perşembe günü, farklı gruplarla devam edecek. Punch atölyesini, ahşap boyama, resim, çini, bahçe-teraryum, mutfak, spor vb. her biri 10’lu gruplardan oluşan çeşitli atölyeler izleyecek. Talebe göre atölye sayısının artırılması düşünülüyor.

“Kolay yapılıyor, kafa dağıtıyor”

Kasnağa gerilmiş keten bezi ya da Amerikan bezi üzerine, kendine özgü ‘punch kalemi’yle uygulanan bu nakış tekniği, bir hobi veya stres atma aracı olarak ülkemizde de yaygınlaşıyor. Nitekim atölyenin katılımcılarından biri olan İzzetiye Coşkun, “İlk defa yapıyorum ama çok basit, kafamı dağıtıyorum” diyor.

“BELLİ BİR YAŞ ÜZERİNİN DÜŞÜNÜLMESİ ÇOK GÜZEL”

Bir diğer katılımcı Aygül Şen ise punch atölyesinde psikolojik bakımdan rahatladığını söylüyor ve ekliyor, “Bu etkinlikten bir komşum beni haberdar etmişti. İlk defa punch’la tanışıyorum. Çok hoşuma gitti, çok güzel, dinlendirici. Belediyenin bunu düşünmesi dahi çok güzel. Hele ki belli bir yaş üzerindekileri düşündükleri için tekrar çok teşekkür ediyorum.”