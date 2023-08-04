Beylikdüzü Belediyesi, Gebe Okulu kapsamında düzenlediği eğitimlerle gebelik, doğum süreci ve lohusalık dönemlerine ilişkin anne adaylarına rehberlik etti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Medicana International Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirdiği Gebe Okulu sona erdi.

Beş hafta süren eğitim programında, anne adayları gebelik öncesi ve sonrasındaki süreç hakkında merak ettikleri konularla ilgili uzman hekimlerden bilgi alarak hem bilinçlendi hem de kaygılarından kurtuldu.

Anne adaylarını bilinçlendirereksürece hazırlamak amacıyla açılan Gebe Okulu’nda uzman hekimlerce; gebelikte annedeki değişiklikler, doğum yapılacak hastanenin seçimi, gebelik ve lohusalık psikolojisi, doğum süreci, yeni doğanın ihtiyaçları ve bakım süreci, gebelikve doğum sonrası beslenme gibi konularda bilgiler aktarıldı.