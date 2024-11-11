Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 86’ncı yıl dönümünde Beylikdüzü’nde saygı ve özlemle anıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “O’nu anmak; O’nun mücadelesini anlamak ve Cumhuriyet değerlerine sıkıca bağlı olmaktır” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ncı yıl dönümünde Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı. Program, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’nda Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Saat 09.05’i gösterdiğinde ise Türkiye genelinde olduğu gibi Beylikdüzü’nde de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Dr. Ulvi Sulaoğlu’nun hazırladığı “O Gün’ün Gazeteleri” isimli arşiv sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beylikdüzü Kent Konseyi iş birliğiyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergiyi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte gezdi. Atatürk’ün vefat ettiği gün ve sonrasında yaşananların yer aldığı haberlerin bulunduğu gazetelerden oluşankoleksiyon, 13 Kasım Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak. Günün sonunda ise Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi’nin iş birliğiyle tarihçi Ertuğrul Sertbaş, “Kıvılcımdan Aleve” isimli tek kişilik gösterisini sergiledi. Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşen gösteride Sertbaş, Atatürk’ün bilinmeyen anı ve hikayelerini anlattı.

ÇALIK:O’NUN MÜCADELESİNİ ANLAMAK VE CUMHURİYET DEĞERLERİNE SIKICA BAĞLI OLMAKTIR

10 Kasım haftası boyunca Beylikdüzü Belediyesi’nin gündüz çocuk bakımevlerinde de anma programları düzenlendi. Atatürk’e olan sevgi ve özlemlerini çeşitli gösterilerle anlatan minik öğrencileri Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yalnız bırakmadı. Başkan Çalık, “O, 57 yıllık ömrüne bir ulusun yeniden doğuşunu sığdırdı, tüm hayatını ülkesine ve milletine adadı. O’nu anmak; O’nun mücadelesini anlamak ve Cumhuriyet değerlerine sıkıca bağlı olmaktır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86.yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Aziz hatırasını ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI İÇİN LOKMA DAĞITILDI

Öte yandan Beylikdüzü’nde geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Yakuplu Evlat Camii, Gürpınar Merkez Camii, Kavaklı Merkez Camii, Hz. Ebubekir Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii’de mevlit okutularak lokmaikram edildi.Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da lokma dağıtımına katıldı. 14 Kasım’da ise Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ile Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi’nde de gülbenk okutularak lokma dağıtımı yapılacak.

