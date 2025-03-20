İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine ilşikin resmi açıklamada bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın vekili Avukat Melih Koçhan, sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik açıklama yaptı.

Başkan Çalık hakkında sistematik bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü belirtirken, "Hakkımızda yöneltilen iddialarından haberdar dahi değilken, bu tür asılsız paylaşımlara itibare edilmemesini rica ederiz. Gerçeğe aykırı haberler ve sahte içeriklerin tamamıyla ilgili yasal yollara başvurarak suç duyurusunda bulunacağımızı ve kamuoyunu düzenli olarak bilgliendirmeye devam edileceğini bildiririz" denildi.