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İstanbul’un ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı olma özelliğiyle dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İstanbul’un ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı kimliğiyle dikkat çeken Mehmet Murat Çalık, görev süresi boyunca ilçede ortak akıl, ortak çaba ve partilerüstü katılımcı bir yaklaşımla çocukları, gençleri ve kadınları önceleyen birçok projeyi hayata geçirdi. Çalık, insan ve çevre odaklı ‘Yaşam Vadisi’, ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ anlayışıyla hayata geçirilen ‘Beslenme Saati’ uygulaması, afet risklerini en aza indirgemek amacıyla ‘Dirençli Kent Beylikdüzü’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Afet Yönetim Modeli’ gibi birçok projeyle Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza attı.

“TAM YOL İLERİ BEYLİKDÜZÜ!”

Hayata geçirilen projelerle tüm Türkiye’ye örnek olduklarını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde sadece belediyecilik yapmadık. Yeni bir anlayışla, Beylikdüzü aklını, Beylikdüzü farkını ortaya koyduk. Zor zamanlarda umutlu öyküler biriktirdik. Beş yıl önce Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte el birliğiyle ileriye taşıdık. Beylikdüzülü komşularımızın katkıları, hayır duaları ve desteğiyle geleceğe güçlü adımlar attık. Ezeli ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden milim sapmadan, vizyon ve icraatı, akıl ve çalışkanlığı, vicdan ve çözüm odaklı yönetim anlayışını birleştirdik. Başta çocuklarımız olmak üzere, Beylikdüzü’müzde yaşayan bütün komşularımızı kucaklayan projelerimizle Türkiye’ye örnek olduk. Şimdi Beylikdüzü için bir kez daha komşularımızın teveccühü ve partimizin takdiriyle göreve bir dönem daha talibim. Biz kazanacağız! Beylikdüzü kazanacak! İstanbul kazanacak! Türkiye kazanacak! Tam Yol İleri Beylikdüzü!” şeklinde konuştu.

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR

1972 yılında Trabzon Maçka'da doğan Mehmet Murat Çalık ilk ve ortaokul yıllarını Trabzon’un Maçka ilçesinde geçirdi. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamlayan Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra mesleki yaşama atıldı. 1998 yılında kurucusu olduğu şirketle planlama alanında faaliyet gösteren Çalık, bu süreçte önemli projelere ve sektörde adından söz ettiren çalışmalara imza attı.

Mesleki ve toplumsal konularda çok sayıda sivil toplum örgütünde görevler alan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli birimlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu yıllar boyunca İstanbul’u ilgilendiren çok önemli süreçlerde kentin ve kentlinin hakkını, mesleki etik ve ilkeleri savunan bir çizgide yer aldı.

1999 yılından bu yana birçok mesleki projede Beylikdüzü’ne önemli katkılar sağlayan Çalık, sivil toplum çalışmaları ve kentin gelişimize katkı sağlayan değerli çalışmaların içinde sıklıkla yer aldı. Beylikdüzü’nde Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun proje ve gelişiminde kritik öneme sahip Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi. Bu süre içinde önemli ve adından söz ettiren projelerde görev alan Mehmet Murat Çalık 2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri’nde büyük bir başarı göstererek Beylikdüzü’nde Belediye Başkanı oldu. Çalık, 2019 yılından bu yana Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte. Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.