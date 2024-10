Beylikdüzü Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı, Ekim ayı meclis toplantısının 2. Birleşimi’nde kamuoyuyla paylaşıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, her biri farklı alanlarda Beylikdüzü’nü daha ileriye taşımayı amaçlayan hedefler açıklandı. 2025 yılı bütçesinin de görüşüldüğü toplantıda bütçe, 4 milyar 780 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planının kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda, her biri farklı alanlarda Beylikdüzü’nü daha ileriye taşımayı amaçlayan hedefler açıklandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çalık, göreve geldiği ilk günden itibaren Beylikdüzü'nde birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ettiklerini belirterek, “Yerel yönetimin ruhuna yakışır, ortak çabayla işlerimizi yapmaya gayret ettik. Siyaset üstü bir yaklaşımla tüm komşularımızın yanında olmaya özen gösteren bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu sürecin temelini oluşturan faktörün halkımızdan aldığımız güç olduğunun da altını buradan çizmek istiyorum. Cesur kararlar almak, yenilikçi ve uzun vadeli çözümler üretmek her zaman kolay değildir. Ancak biz Beylikdüzü'nün geleceği için her zaman azim ve kararlılıkla çalıştık. Bundan sonra da yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KENT YOKSULLUĞUNA KARŞI SOSYAL ADALET

6 ana amaç ve 29 hedeften oluşan 2025-2029 Stratejik Planının temel amacının Beylikdüzü’nü sürdürülebilir, dirençli ve yenilikçi bir şehir haline getirmek olduğunu dile getiren Başkan Çalık planın; eğitimden çevreye, teknolojiden sosyal adalete kadar birçok alanda kapsamlı projeleri içerdiğini de belirtti. Başkan Çalık, çevre koruma ve geri dönüşüm faaliyetlerinin önemini vurgulayarak, “Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir yeşil yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Toplantıda ayrıca, kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen sosyal yardım projelerinin genişletileceği ve gençlere yönelik eğitim ile inovasyon alanında önemli adımlar atılacağı açıklandı. Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin merkeze alındığı planda kent yoksulluğunun giderilmesi için sürdürülebilir çözümler üretileceğini ve tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sunulacağını belirten Başkan Çalık, Beslenme Saati uygulaması, Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası gibi projelerin, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

AKILLI ŞEHİRCİLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AFETLERE HAZIRLIKLI GÜVENLİ BİR KENT

Toplantıda açıklanan diğer bir önemli başlık ise Beylikdüzü’nün dijital dönüşüm süreci oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nü dünya ile entegre bir şehir haline getirmeyi amaçlayan inovatif projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Akıllı şehircilik modellerinin uygulanacağı yeni dönemde, bilgi teknolojileri ve altyapı projeleri ile kentin sürdürülebilirlik kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Öte yandan Beylikdüzü’nü afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek için kent genelinde yapı denetimlerinin sıkılaştırılacağını ve riskli yapıların dönüştürüleceğini dile getiren Başkan Çalık, riskleri azaltan ve afet hazırlık kapasitesini artıran projelerle toplumu bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

ŞEFFAF VE KATILIMCI YÖNETİM

Başkan Çalık, Beylikdüzü’nün şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yönetileceğini de vurguladı. Vatandaşların her türlü bilgiye kolayca ulaşabilmesi için basın ve yayın stratejilerinin geliştirileceğini belirtti. Ayrıca, belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği için kaynakların etkin kullanımı ve kamu binalarının etkin hizmet verecek şekilde düzenlenmesi de planın hedefleri arasında yer aldı. 2025-2029 Stratejik Planı ile vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmayı ve şehri her alanda dirençli bir hale getirmeyi hedeflediklerini de belirten Çalık, “Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek. Beylikdüzü’nü ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilecek bir model haline getiriyoruz. Adına da ‘Beylikdüzü Modeli’ diyoruz. Cesur projelerle geleceği şekillendirmek bizim temel misyonumuzdur” dedi.

2025 YILI BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından Beylikdüzü Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesinin yer aldığı 2025 Mali Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oylandı. 4 milyar 780 milyon lira olan bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde yaşayan 409 bin insanımıza hizmet götüren bir yerel yönetimiz. Vatandaşımız bize güvendi ve ikinci kez seçti. Ciddiyetle hassas biçimde hem bütçeyi hem de bu kenti yönetmeye gayret ediyoruz. Bu güveni boşa çıkarma lüksümüz olmadığının da farkındayım. Ülkemiz en kırılgan ekonomik dönemlerinden geçmektedir. Derinleşen bir yoksullukla karşı karşıyayız. 4 milyar 780 milyon lira bütçe ile vatandaşımızın ihtiyaçlarına merhem olup çözümler üreteceğiz. Verimli ve bereketli bir bütçe yapmaya gayret ettik. Bütçemizin Beylikdüzümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Göktaş ise 2025 – 2029 Stratejik Planı ile 2025 Mali Yılı Bütçesi ve 2025 Yılı Performans Programı hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Göktaş, “Merkezi yönetimin ekonomi politikalarından kaynaklı içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon şartlarını göz önüne alarak yaptığımız değerlendirmelerde gördük ki başkanımız önceki dönemlerde olduğu gibi son derece tasarruflu, ihtiyatlı davranmıştır. Gerçekleşen bütçe oranında yüzde 43,33’lük bir artış yaparak son derece makul, sürdürülebilir bir bütçe planı hazırlamıştır. Kendisine komisyonumuz adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.