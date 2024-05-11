Yüzbinlerce öğretmen, artan şiddete tepki göstermek için basın açıklamaları, yürüyüşler ve iş bırakma eylemleriyle sokaklara çıktı. Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitim emekçileri de kaybettikleri meslektaşları anısına saygı duruşunda bulunup, basın açıklaması yaptılar.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da özel bir lisenin müdürü olan İbrahim Oktugan’ın katledilmesinin ardından yurt çapında gösterilen tepkilere Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimcileri de katıldı. Belediyenin gündüz çocuk bakımevlerinde görevli eğitimcileri cinayeti kınamak ve meslektaşlarının anısına yasta olduklarını belirtmek için siyah giyinerek Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nin önünde toplandılar.

“OKTUGAN’IN AKAN KANI, HEPİMİZİN KANIDIR”

Ellerinde “ölmek istemiyoruz” yazılı dövizlerle bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan öğretmen Dilan Akın, “Rahmetli öğretmenimiz İbrahim Oktugan’ın akan kanı hepimizin kanıdır, bu yaramız sürekli kanayacaktır” dedi. Bu utançtan kurtulmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Akın, şunları söyledi: Sadece fiziksel değil, duygusal ve sosyal şiddetinde temelinde sevgisizlik yatmaktadır. Öğretmenliğin itibarını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. İlgili bakanlıkların, ailelerin el birliği ile temelinde merhametin inşa edileceği bir sistemi güçlendirmek durumundayız. Büyük bir emek ve gurur ile taşıdığımız bu önlüklere kan değil mürekkep değmeli!

“TOPLUMUN DÜŞMANI CEHALET, CEHALETİN DÜŞMANI ÖĞRETMENDİR’’

Çözümün işi bırakmak ya da önlükleri can korkusuyla giymek olmadığını söyleyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: Basın mensupları aracılığıyla sesimizin ulaştığı herkesle tek yürek olma zamanı. Sevgiyle, merhametimizle ve emeklerimiz ile bu yarayı sarmaya çalışacağız. Geleceğimizi aydınlatırken çelik yelek değil, güzel bir yürek taşıyacağız! Şiddet; sokakta, evde, hastanede, okulda, sosyal medyada, zihnimizde ve en önemlisi kalbimizin köşesinde bile olmamalıdır. Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.