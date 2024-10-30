Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümü, Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Beylik Pazar Alanı’ndan başlayan ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne, Türk bayrakları ile katılan 7’den 70’e binlerce kişi, 29 Ekim heyecanını hep birlikte yaşadı. Yürüyüşe katılarak birlik ve beraberlik mesajları veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bir kıvılcımla başladı. O kıvılcım, kadın ve erkeğin eşit olduğu, bilimin yol gösterdiği, bağımsız bir Türkiye’nin temelini attı. Bugün burada, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı. Kutlamalar Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen’in Cumhuriyet Etkinlik Alanı’ndaki konseriyle sona erdi.

İSTANBUL (İGFA) -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü’nde büyük bir coşkuyla kutlandı. 28 Ekim Pazartesi günü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ve Cumhuriyet Resepsiyonu ile başlayan kutlamalar, 29 Ekim’deki 101. yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Beylik Pazar Alanı’ndan başlayan yürüyüşe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile 7’den 70’e her yaştan binlerce kişi ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldı. Öte yandan yürüyüşe evlerinin balkonlarından bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar da ortak olurken, motosiklet ve bisiklet grupları ile off-road sürücüleri de araçlarıyla eşlik ederek etkinliğin coşkusunu artırdı. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda sona eren yürüyüşün ardından Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi.

ÇALIK: BU MİLLETİN SABRI VE CESARETİ TÜKENMEZ!

Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda yaptığı konuşmasında Cumhuriyetin kazanımlarına ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın önemini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son dönemde yaşanan ekonomik zorluklara, terör olaylarına ve toplumsal sorunlara değinerek, “Zor zamanlardan geçiyoruz; afetlerden ekonomik sıkıntılara, terörden toplumsal şiddete kadar birçok zorlukla başa çıkmaya çalışıyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, karanlığın en koyu anı, şafağa en yakın olan andır. Bu milletin sabrı ve cesareti tükenmez!” ifadelerine yer verdi.

ÇALIK: CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ YAŞATACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ

Başkan Çalık, konuşmasının devamında ise Cumhuriyet’in Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkacaklarına dair güçlü bir söz vererek, “Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bir kıvılcımla başladı. O kıvılcım, kadın ve erkeğin eşit olduğu, bilimin yol gösterdiği, bağımsız bir Türkiye’nin temelini attı. Bugün burada, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz! Ne yaparlarsa yapsınlar, Bu milletin direnci, sabrı ve cesareti asla tükenmeyecek! Çünkü biz, zorluklardan yılmayan, düştüğünde daha da güçlenerek ayağa kalkan ve asla pes etmeyen bir milletiz! Bir çift mavi gözün ışığında, Cumhuriyet var oldukça, bu topraklarda umut her daim var olacaktır! Çünkü Cumhuriyet, milletine inanan bir liderin, milletiyle birlikte yedi düvele meydan okuması sayesinde kazanılmıştır” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇALIK’TAN ANAYASA VE CUMHURİYET VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk maddelerini de hatırlatan Başkan Çalık, Cumhuriyet’in temellerine dokunulmasına asla izin vermeyeceklerini şu sözlerle ifade etti: “Anayasamızın 1., 2. ve 3. maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Cumhuriyet, bu ülkenin ruhu ve varlık sebebidir. Ne olursa olsun, Atatürk’ün yolundan dönmeyeceğiz! Bizler biliyoruz ki; Cumhuriyet, Türkiye Devletinin var oluşunun ifadesidir, Cumhuriyet bu milletin ta kendisidir!”

BAŞKAN ÇALIK’TAN CUMHURİYET’İN GELECEĞİ İÇİN UMUT MESAJI

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet’in gelecek nesiller için bir umut ışığı olduğunu belirterek konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı: “Cumhuriyet, bir çocuğun umutla bakışında, bir kadının dimdik duruşunda ve gençlerimizin cesaretinde yaşamaya devam edecek. Bugün burada hep birlikte söz veriyoruz: Cumhuriyet’i sonsuza dek koruyacağız! Yaşasın Cumhuriyet! 101. yıl kutlu olsun!”

Öte yandan Beylikdüzü Paderborn Kardeş Şehir Protokolü imza töreni için ilçede bulunan Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier ve beraberindeki heyette konser alanında bulunarak bayram coşkusuna ortak oldu. Başkan Çalık ve Belediye Başkanı Michael Dreier sahnede ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen’e çiçek ve plaket takdiminde bulundu.