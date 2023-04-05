Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen nisan ayı kültür sanat etkinliklerinde sanatseverleri yine dopdolu bir program bekliyor.İSTANBUL(İGFA) - Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri nisan ayında aralıksız devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi’nde, tiyatronun usta isimleri sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Beylikdüzü Belediye Tiyatroları tarafından ücretsiz olarak sahnelenecek Bayağı Komik, Hastalık Hastası oyunlarının yanı sıra 1984 Büyük Gözaltı,İmparator, Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin, Duvar, İki Bekar, Ödenmeyecek Ödemiyoruz, Ermişler ya da Günahkarlar, Memleketimden İnsan Manzaraları, Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım,Şahları da Vururlar isimli tiyatro oyunları Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

MİNİK İZLEYİCİLER DE UNUTULMADI

Belediye tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde minik izleyiciler için de birçok etkinlik sahnelenecek. Beylikdüzü Sahnesi’ndeki etkinliklerde çocuklar, Dip Deniz Kasabası, Kahvaltı Zamanı, JazzFor Kids, Taş Devri, Mila ve Müziğin Dahi Bestecileriile keyifli anlar yaşayacak.