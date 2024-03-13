Ramazan ayı Beylikdüzü’ne Karagöz ve Hacivat’ıyla, kukla gösterileriyle, tasavvuf müziğiyle, neşesi ve huzuruyla geldi. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden renkli ve eğlenceli geleneksel Ramazan etkinlikleri ay boyunca tiyatro oyunları, konserler ve sohbetlerle sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı etkinliklerini parklarda, açık alanlarda ve merkezlerde Beylikdüzü halkıyla buluşturuyor.

Ramazan ayının simgelerinden meddah, orta oyunu, Karagöz ve Hacivat gösterilerinin yanı sıra tiyatro oyunları, sihirbazlık, kukla ve pandomim gösterilerinde vatandaşlar bir araya geliyor.

7'den 70'e her kesime hitap eden Ramazan programlarının açılışı, Büyükşehir Mahallesi’nde kurulan Gezici Kumpanya ile yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda çocuklara keyifli anlar yaşatan kumpanya, 30 gün boyunca aynı saatte Beylikdüzü’nün farklı lokasyonlarında olacak. Yaşam Vadisi 1. Etap ve kültür merkezlerinde gerçekleşen birbirinden renkli ve keyifli etkinliklerde ise ilçe halkı Ramazan’ın ruhunu bir arada yaşayacak.