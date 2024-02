Tahmini Okuma Süresi: dakika

Beylikdüzü’nde 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri başladı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 1. Etap’ta ışıklar ve süslemelerle donatılan alan, müzik dinletileri, çekilişler, dans gösterileri, konserler, sergi ile sahne performanslarına ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Çeşitli stantların da yer aldığı etkinlikler 18 Şubat’ta sona erecek.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nde 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri başladı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde oluşturulan alanda ‘Beylikdüzü Sevgiyle Dolsun’ mottosuyla düzenlenecek etkinlikler, 12-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Eda Neslişah, Yasin Aktaş, Off The Record, Olur Öyle Hatalar, Wolfest ve İstanbul School Of Samba gibi isimlerin sahne alacağı etkinlik alanı; konserler, çekilişler, dans gösterileri, palyaço ve çocuk etkinlikleri, sürpriz etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Işıklar ve süslemelerle donatılan etkinlik alanında ayrıca birbirinden renkli hediyelik ürünler ve yiyecek-içecek stantları yer alacak.

“BEYLİKDÜZÜ SEVGİNİN BAŞKENTİ OLSUN İSTİYORUZ”

Beylikdüzü’nde yaşayan herkesi 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliklerine davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde Kış Festivali’nde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de çok güzel anlar ve anıların yaşanacağı bir etkinlik düzenliyoruz. Biz istiyoruz ki Beylikdüzü sevginin başkenti olsun. 6 gün boyunca çok özel etkinliklerimize ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü etkinlikler sokağımıza tüm komşularımızı bekliyoruz. Kalplerimiz bir olsun, kalbimiz ve Beylikdüzü sevgi ile dolsun” dedi.