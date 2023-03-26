İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen “Vücudunu Tanı, Sağlığını Koru” etkinliği Yaşam Vadisi 1. Etapta başladı. 3 hafta boyunca farklı lokasyonlarda sürecek etkinlikte vatandaşlar; vücut kitle indeksi, vücut ölçümleri ve duruş analizleri gibiişlemleri ücretsiz olarak yaptırabilme imkânı bulacak.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen“Vücudunu Tanı, Sağlığını Koru” etkinliği başladı.

Vatandaşların; vücut kitle indeksi, vücut ölçümleri ve duruş analizleri ücretsiz olarak yapıldı.

Ölçümlerin ardından spor eğitmenleri, kişilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına dikkat etmeleri gereken noktaları paylaştı. Vatandaşlar bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkür etti.

ETKİNLİK 3 HAFTA SÜRECEK

Sağlıklı bir yaşam için vücut ölçümlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, 3 hafta sürecek etkinliğin devamında ise 1-2 ve 5 Nisan tarihlerinde Yakuplu Kent Ormanı, 8-9 ve 12 Nisan’da Belediye Çamlık Parkı’nda olacaklarını belirterek, etkinliklere tüm komşuları beklediklerini söyledi.