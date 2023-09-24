36. Ahilik Haftası kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği iş birliğiyle gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 36. Ahilik Haftası kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği iş birliğiyle gerçekleşti. Belediye binası bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreniyle başlayan etkinliğe; Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Nuran Gözoğlu, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Danışma Kurulu Başkanı Cengiz Ataseven, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve Beylikdüzü esnafı katıldı.

Ahilik geleneği Beylikdüzü’nde yaşatıldı

Esnaflığın ticari müesseseden ziyade çok eskilere dayalı Anadolu kültürünün yansıması olduğunu belirten Serdal Mumcu ise “Ahilik sadece ve sadece Anadolu’ya has ve dünyada başka hiçbir bir yerde bulunmayan tamamen buraya ait bir kültürdür. Günümüzde ekonomik ya da sosyal anlamda bu ihtiyacın ne kadar çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Ahilik kültürünün bu topraklarda tekrar yeşermesini temenni ediyor, Ahilik Haftası’nı içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı. Programdaki konuşmasında Ahilik Haftası ve kültürü hakkında bilgiler paylaşan Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Nuran Gözoğlu ise, “Ahilik yaşatılması gereken bir kurum, bir müessesedir. Anadolu’da birlik ve beraberliğin, refahın sağlanmasıdır. Esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Ahilik geleneği olan “Şed Kuşanma” töreni gerçekleşirken, bölge esnafına teşekkür plaketleri verildi.

Başkan Çalık Ahi Pilavı dağıttı

Dayanışma, paylaşma ve birliğin sembolü olan Ahilik Haftası kapsamında ayrıca Hz. Osman Zinnureyn Camisi’nde vatandaşlara Ahi Pilavı ikramı yapıldı. Cuma namazı sonrası cemaatle bir araya gelerek Ahi Pilavı ikramında bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ahilik geleneğinin devam ettirilmesi son derece önemli. İnşallah memleketin her noktasında dostluk, sevgi ve kardeşlik daim olur. Bizleri bir araya getirdiği için Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Ahi Pilavının şifa olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.