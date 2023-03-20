Beylikdüzü Belediyesi’nin 3-6 yaş arasında çocuğu olan anneleri desteklemek için başlatılan Anne Destek Programını tamamlayan kadınlar, sertifikalarına kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle başlattığı Anne Destek Programı sona erdi. 3- 6 yaş arasında çocuğu olan anneleri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programı tamamlayan kadınlar, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

18 hafta boyunca süren eğitim programı kapsamında; çocuk hakları, zihinsel gelişim ve dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, çocuğu dinleme ve dikkate alma, anneler ve çocuklar için medya okuryazarlığı, şiddeti önleme ve barışı destekleme gibi konularda eğitimler gerçekleştirildi.

Ayrıca, eğitimlere anneleri ile birlikte gelen çocuklar için de bir sınıfta çocuk gelişim uzmanları tarafından etkinlikler düzenlendi.

“KADINLARI VE ÇOCUKLARI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Anne Destek Programı’nda, anneleri güçlendirme vizyonuyla yola çıkıldığını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, “AÇEV ile birlikte başlattığımız Anne Destek Programı, çocukların da dahil olduğu, her gelişim alanına yönelik farklı oturumlardan oluşan çok kapsamlı bir programdı. Bu program ileannelerin çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olarak çocuklarının gelişimlerini sağlıklı şekilde desteklemeleri ve etkili iletişim kurarak ilişkilerini güçlendirmelerini hedefledik. Projeye verdikleri özveriden dolayı vatandaşlarımıza ve AÇEV gönüllüsü eğitmen Aynur Biçer’eteşekkür ediyorum. Kadınları ve çocukları destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.