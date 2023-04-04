Beylikdüzü Belediyesi, yapımını tamamladığı üçüncü gündüz çocuk bakımevi olan Yuvamız Beylikdüzü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi’ni, Selvi Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle 'Her mahalleye bir kreş' hedefini hızla gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, üçüncü gündüz çocuk bakımevini ilçeye kazandırdı. 2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adının ölümsüzleştiği Yuvamız Beylikdüzü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı.

Selvi Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık, Dilek İmamoğlu ve Deniz Hançerli’ninyanı sıra ilçe protokolü katılım sağladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Necmettin Yılmaz’ın anısına özel hazırlanan videonun gösterimi gerçekleşti.

724 metrekarelik alanı bulunan ve 6 derslikten oluşan gündüz çocuk bakımevi 150 öğrenci kapasitesine sahip. İçerisinde; açık-yarı açık oyun alanları, ortak etkinlik alanı, amfi ve yemekhanenin bulunduğu gündüz çocuk bakımevi; çocukların eğitimine, kadınların ise sosyal hayata katılımına destek verecek.

KILIÇDAROĞLU: DİLEĞİM BU MEKÂNLARIN DAHA DA ÇOĞALMASI

Konuşmasına kreşlerin önemine değinerek başlayan Selvi Kılıçdaroğlu, “Ne kadar çok kreş açılırsa ülkemizin geleceği açısından o kadar iyi olacaktır. Kreşler, anne ve çocuk ilişkisi bakımından da çok önemli. Çünkü anne, çocuğunu güvenle bırakacağı bir yer bulduğu zaman çalışma hayatına da atılır. Bu yuvalara Türkiye’nin gerçekten çok ihtiyacı var. Şimdilik belediyeler eliyle yürütülmeye çalışılıyor. Eğitimde eşitlik büyük öneme sahip, fakat günümüzde,çağ bu kadar ilerlemişken ne yazık ki henüz bir bilgisayara veya internete ulaşamayan çocuklarımız var. Bunların hepsi birer eksiklik” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, açılışta gösterimi yapılan videoya da değinerek Necmettin Yılmaz’ın ailesinin acısını paylaştığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Necmettin Yılmaz’ın babasının konuşması beni çok etkiledi. Hem hüzünlendirdi hem de içime bir sıcaklık doğdu. O kadar güzel duygularla anlatmış ki oğlunu. Biz bu yuvalarda böyle sıcak, güzel yüzleri gülen çocukların yetişmesini istiyoruz. Bu güzel yuva için başta başkanımız ve eşi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dileğim bu mekânların, çocuk alanlarının daha da çoğalması. Bunu da el birliğiyle yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.