İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Kültürsem 2023 Yaz Kültür-Sanat Kampı’na katılan çocuk ve yetişkinler hem eğleniyor, hem de öğreniyor.İSTANBUL (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM'in yaz dönemi Kültür-Sanat Kampı başladı.

Beylikdüzü'nde yaşayan 2 bin 466 kursiyerin yetişkin ve çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 30 farklı branşta, birbirinden nitelikli eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabileceği yaz kursları 18 Ağustos’a kadar sürecek.

Kurslar, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi,Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Galeri Beylikdüzü ve Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri’nde veriliyor.

Kültür Sanat Kampı kapsamında çocuk; gitar, keman, bağlama, karakalem resim, yaratıcı drama, zekâ oyunları, bale, eğlenceli tarih, modern dans, jonglörlük eğitimi, kukla oynatma eğitimi, temel müzik eğitimi, Türk sanat müziği, İngilizce, hikâye yazım teknikleri ve etkili konuşma kategorilerinde eğitim alıyor. yetişkin ise takı tasarımı, kâğıt rölyef, dekoratif boyama teknikleri, karakalem resim, yağlı boya resim, dekoratif makrome, gitar, modern dans, Türk sanat müziği repertuarı, temel müzik eğitimi, kemençe ve İngilizce konuşma branşlarında eğitim alıyor.

Bu arada kurslar kapsamında ayrıca bu yıl ilk kez Matematik Seferberliği başlatıldı.

İlkokula giden çocukların matematik becerilerini artırmak için düzenlenen kurslarda eğitim gören çocukları ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, öğrencilerle matematik soruları çözdü.Çalık, “Özellikle aileleri destekleyerek eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle sürdürdüğümüz kurslarda tüm çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlayacağız. Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklarımızı varlıkta eşitleyerek geleceklerine destek olmaya devam edeceğiz. Kurslarımıza ilgi gösteren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.