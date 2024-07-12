Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerini aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi’nin hastaneye gidemeyecek hasta vatandaşlara yönelik sunduğu evde fizik tedavi hizmetiyle hastalar evlerinde tedavi alarak sağlıklarına kavuşma imkânı buluyor. İlçede yaşayan komşularının daha iyi bir sağlık hizmeti alması için tüm imkânların seferber edildiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Hiçbir komşumuzun yalnız kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir telefon kadar yanlarında olmaya devam ederek hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan ve hastanelere gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için doktor onayı alınmak suretiyle fizik tedavi hizmeti sağlıyor. Randevu saatinde evlerinde ziyaret edilen hastalar ücretsiz tedavi ediliyor. Tedavi sonrası hastaya gerekli bilgilendirmeleri de yapan sağlık görevlileri süreci yakından takip ederek hasta ve yakınlarını bilinçlendiriyor.

“BİR TELEFON KADAR YAKINIZ”

İlçede yaşayan komşularının daha iyi bir sağlık hizmeti alması için tüm imkânların seferber edildiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “ Hastalık, yaralanma ya da sakatlık nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan komşularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hiçbir komşumuzun yalnız kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir telefon kadar yanlarında olmaya devam ederek hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ve fizik tedaviye ihtiyacı olan vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ulaşarak belirtilen hizmetle ilgili gerekli başvuruyu sağlayabilir, detaylı bilgi için 444-09-39 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgi alabilirler.